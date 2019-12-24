«800 объектов ненужной недвижимости», - директор «Укрпошты» объявил о массовой распродаже активов предприятия

Генеральный директор «Укрпошты» Игорь Смелянский объявил о начале массовой распродажи недвижимого имущества своего предприятия.

О продаже активов он написал в своем Facebook.

С молотка уйдут 800 объектов общей площадью около 100 тысяч кв. м.

«Начинаем процесс продажи активов. «Укрпошта» на первом этапе выставит на продажу 800 объектов общей площадью более 100 тысяч кв. м. Это то, что не используется в ежедневной деятельности: старые гаражи, базы отдыха и т.д. Сколько это будет стоить? А вот для этого мы привлечём независимых оценщиков, чья оценка и станет стартовой ценой на аукционе. Причем привлечем мы их на Прозорро, чтобы процесс был прозрачным от начала до конца и никто не смог нас обвинить в продаже дёшево и кому-то «особому», - написал Игорь Смелянский.