Транзит российского газа может принести Украине $15 миллиардов, - министр Оржель

Транзит российского газа может принести Украине 15 миллиардов долларов за пять лет.

Об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель в своей колонке на сайте «Экономическая правда».

Он отметил, что перед переговорами с Россией Украина знала, что США наложат санкции и РФ не сможет достроить «Северный поток-2».

«Ориентировочный доход, с которым Украина вышла из этой встречи, это более 3 миллиардов долларов арбитража + ориентировочно 3 миллиарда долларов за транзит в год в течение 5 лет. Итак, в пятилетней перспективе мы получим около 18 миллиардов долларов, из них 3 – живыми деньгами уже до нового года. И это без кабальных условий по приобретению российского газа», - заявил Оржель.

При этом он заявил, что плату за транзит, несмотря на подписанные протоколы, следует называть «потенциальной».

«Почему? Да, это надо повторить: «Газпром» очень сложная и непредсказуемая сторона переговоров. Об этом нужно помнить всем, кто садится с его представителями за один стол. Но протокол – это еще не соглашение. Последнюю неделю декабря наши компании будут разрабатывать драфт текста. Но пока само соглашение не подписано – транзита нет. Может вторая сторона «спрыгнуть» в последний момент? Да. Готовы ли мы к этому? Да. Но если это произойдет, то все имиджевые потери понесет «Газпром», - считает Оржель.

Также он прокомментировал то, что Украина откажется от исков к России по газу на $12,25 миллиарда.