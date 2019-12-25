Транзит российского газа может принести Украине $15 миллиардов, - министр Оржель

Транзит российского газа может принести Украине 15 миллиардов долларов за пять лет.
Об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель в своей колонке на сайте «Экономическая правда».
Он отметил, что перед переговорами с Россией Украина знала, что США наложат санкции и РФ не сможет достроить «Северный поток-2».
«Ориентировочный доход, с которым Украина вышла из этой встречи, это более 3 миллиардов долларов арбитража + ориентировочно 3 миллиарда долларов за транзит в год в течение 5 лет. Итак, в пятилетней перспективе мы получим около 18 миллиардов долларов, из них 3 – живыми деньгами уже до нового года. И это без кабальных условий по приобретению российского газа», - заявил Оржель.
При этом он заявил, что плату за транзит, несмотря на подписанные протоколы, следует называть «потенциальной».
«Почему? Да, это надо повторить: «Газпром» очень сложная и непредсказуемая сторона переговоров. Об этом нужно помнить всем, кто садится с его представителями за один стол. Но протокол – это еще не соглашение. Последнюю неделю декабря наши компании будут разрабатывать драфт текста. Но пока само соглашение не подписано – транзита нет. Может вторая сторона «спрыгнуть» в последний момент? Да. Готовы ли мы к этому? Да. Но если это произойдет, то все имиджевые потери понесет «Газпром», - считает Оржель.
Также он прокомментировал то, что Украина откажется от исков к России по газу на $12,25 миллиарда.
«Что такое 12,2 миллиарда долларов, о которых говорится в протоколе? Это – потенциальный выигрыш в арбитраже за упущенную выгоду. Здесь есть три ключевых момента: сама цифра и слова «потенциальный» и «упущенная». Мы могли бы их получить, если бы «Газпром» полностью отказался от транзита через Украину и не пускал сюда других (вопрос, кто мог бы быть этим «другим», тоже актуален). Но если «Газпром» прокачивал хотя бы минимальные объемы, то нам уже было бы сложно поддерживать убедительность своей позиции. Кроме того, арбитраж – это долгий и затратный процесс. Допустим, мы бы получили 12,2 миллиарда долларов (минус судебные издержки) в течение 3-5 лет, если бы наша ГТС стояла пустой. Было бы это победой для Украины? Нет. Потому что по имеющимся договоренностям мы должны получить больше от транзита, чем могли бы выиграть в суде в его отсутствие. Кроме того, Украина потеряла бы статус транзитного государства, а имеющуюся нишу заняли компании-поставщики сжиженного газа», - отметил Оржель.