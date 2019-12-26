В Николаеве часть сетей АЗС продолжают снижать цены на топливо

В четверг, 26 декабря, в Николаеве некоторые сети автозаправочных станций пролдолжают снижать цены на бензин и дизтопливо.

Так, сети ОККО и WOG снизили цену на бензин марки А95 на 50 копеек по сравнению с 24 декабря, Amic снизил стоимость на 20 копеек, а Укрнафта и ANP оставили такие же цены.

Стоит отметить, что по сравнению с 23 декабря, цены на топливо на всех АЗС снизились более чем на одну гривну.

Напомним, что снижение цен на топливо началось после встречи Президента Украины Владимира Зеленского, главы его офиса Андрея Богдана, министра экономики Тимофея Милованова и других чиновников с представителями компаний-участниц топливного рынка. Во встрече с Президентом приняли участие ОККО, WOG, «Укрнафта», «Укртатнафта», Amic, Glusco, Sun Oil, KLO, «Укргаздобыча».

Отметим, что такое снижение цен наблюдается не только в Николаеве, а и по всей Украине.