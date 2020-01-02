Начальник Южноукраинского гороно заключил договор на поставку продуктов с фирмой, которую Антимонопольный комитет снял с тендера

Юрий Синчук В Южноукраинске начальник управления образования горсовета Юрий Синчук заключил договор на поставку продуктов питания с фирмой, которую по решению Антимонопольного комитета должны были снять с тендера.

Об этом сообщается в документе о результатах проверки Главного управления Южного офиса Государственной аудиторской службы Украины, который опубликован на сайте облгосадминистрации.

Сообщается, что АМКУ, проверив тендер, проведенный управлением образования, признал предложение фирмы ООО «Ольга-Плюс» подлежащим отклонению и обязал заказчика отменить победу этой фирмы. Не смотря на это, гороно все же заключило договор с ООО «Ольга-Плюс» на поставку продуктов, а теперь Юрий Синчук оспаривает выводы о том, что его действия были незаконными.

«То есть, руководитель учреждения сознательно совершает незаконные действия по заключению договоров с конкретным поставщиком и последующими действиями блокирует меры контролирующих органов, направленные на устранение имеющихся нарушений», - сказано в документе.

Стоит отметить, что на сайте публичных закупок «Prozorro» за 2019 год было опубликовано три тендера на продукты питания, заказчиком которых выступило гороно Южноукраинска, а победителем ООО «Ольга-Плюс». Торги проведены на общую сумму 1,3 миллиона гривен.

Напомним, управление образования Николаевского горсовета 18 декабря повторно объявило тендер на организацию питания в детсадах и школах в 2020 году на 93,5 миллиона гривен, после того как Антимонопольный комитет отменил предыдущие торги.