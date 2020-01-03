На одесской свалке нашли матрас с деньгами – уже несколько человек предъявили свои права на него

В селе Шевченково Одесской области на свалке нашли матрас, внутри которого были деньги. Уже несколько местных жителей заявили, что являются его владельцами.
Об этом сообщил глава Килийской объединенной территориальной общины Павел Бойченко на своей странице в Facebook.
Так как ни одни из тех, кто заявил о правах на найденные деньги, доказать этого не смог, их пока никому отдавать не будут.
«Согласно требованиям законодательства настоятель храма отец Василий сегодня передал средства на хранение в исполком Килийского городского совета. В течение шести месяцев средства будут сохраняться. Если за это время не будет установлен владелец средств, то согласно требованиям законодательства, право распорядиться средствами будет принадлежать человеку, который их нашел», — написал Бойченко.
Глава ОТГ отметил, что в матрасе лежали «не миллионы и даже не сотни тысяч, и не долларов, и не евро», а гривны.
Ранее сообщалось, что в Британии в старом сейфе на свалке нашли 20 тысяч фунтов - деньги отдадут на благотворительность.