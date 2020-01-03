На одесской свалке нашли матрас с деньгами – уже несколько человек предъявили свои права на него

Об этом сообщил глава Килийской объединенной территориальной общины Павел Бойченко на своей странице в Facebook.

Так как ни одни из тех, кто заявил о правах на найденные деньги, доказать этого не смог, их пока никому отдавать не будут.

«Согласно требованиям законодательства настоятель храма отец Василий сегодня передал средства на хранение в исполком Килийского городского совета. В течение шести месяцев средства будут сохраняться. Если за это время не будет установлен владелец средств, то согласно требованиям законодательства, право распорядиться средствами будет принадлежать человеку, который их нашел», — написал Бойченко.

Глава ОТГ отметил, что в матрасе лежали «не миллионы и даже не сотни тысяч, и не долларов, и не евро», а гривны.

Ранее сообщалось, что в Британии в старом сейфе на свалке нашли 20 тысяч фунтов - деньги отдадут на благотворительность.