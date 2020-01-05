На «Николаевском бронетанковом заводе» ревизия нашла нарушений на 1,4 миллиона гривен

Сотрудники Управления Южного офиса Госаудитслужбы в Николаевской области выявили нарушения на государственном предприятии «Николаевский бронетанковый завод» на сумму в 1,4 миллиона гривен.

Об этом сообщается в отчете управления офиса Госаудитслужбы в Николаевской области об основных результатах проведенных мероприятий государственного контроля за 2018 год и январь-сентябрь 2019-го года.

«На государственном предприятии «Николаевский бронетанковый завод» (Директор Кравченко Ю.Г.) сферы контроля Государственного концерна «Укроборонпром» выявлены нарушения, которые привели к потерям государственных ресурсов на сумму 1 миллион 400 тысяч гривен. Во время ревизии установлено, что предприятием излишне предъявлено и получено от Министерства обороны Украины в качестве процентов за пользование кредиту 529 тысяч гривен, чем нанесен материальный ущерб (убытки) государственному бюджета», - говорится в отчете.

Напомним, что ранее часть работников государственного предприятия «Николаевский бронетанковый завод» обратились к генеральному директору Госконцерна «Укроборонпром» Айварасу Абромавичусу с просьбой уволить нынешнего директора «НБТЗ» Юрия Кравченко. Они утверждают, что он использует своих подрядчиков в схемах, а также доводит предприятие до банкротства. Также они отметили, что сейчас счета НБТЗ арестованы, из-за чего и не выплачиваются заработные платы работникам, вследствие чего специалисты просто вынуждены уволиться.