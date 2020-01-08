На Николаевщине по результатам проверок закрыли 19 незаконных автозаправок

В Николаевской области 1-8 января проверили 127 мест хранения и реализации топлива. В рамках уголовных и административных производств прекратили незаконную деятельность 19 АЗС.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной фискальной службы Украины в Николаевской области.

Проверки проводили сотрудники налоговой милиции, СБУ, управления специальных расследований и полиции. На упомянутых заправках демонтировали оборудование и изъяли из незаконного оборота 135,95 тонн топлива ориентировочной стоимостью 3,1 миллиона гривен.

Составили 15 протоколов об административных правонарушениях, а в Новой Одессе провели обыски по уголовному производству о нарушении правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью. В ходе этого производства изъяли топливо, демонтировали оборудование и отсоединили заправку от сети электроснабжения.

Всего с 1 июля (с даты вступления в действие Закона о лицензировании операций с топливом) по 28 декабря выдали 508 лицензий на право хранения и розничной реализации горючего. По результатам широкого резонанса лишь за декабрь предприниматели получили 99 лицензий.

В то же время от сети электроснабжения отключили 9 АЗС, которые не получили разрешительные документы на торговлю. Владельцы 6 АЗС собственными силами демонтировали заправки.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине за три недели прекратили деятельность 439 нелегальных АЗС.