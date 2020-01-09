Отец министра Дубилета через суд требует отменить национализацию «Приватбанка» – ранее он возглавлял правление этого банка

Бывший топ-менеджер государственного «Приватбанка» Александр Дубилет обжаловал в суде национализацию банка.

Об этом сообщает «Деловая столица».

Производство по иску бывшего главы правления «ПриватБанка» Хозяйственный суд Киева открыл 2 января. До перехода учреждения в госсобственность Дубилет был миноритарным акционером банка – он владел 2,7249% акций. Свой иск он подал к Фонду гарантирования вкладов, Минфину и, собственно, к «Приватбанку».

Александр Дубилет – отец министра Кабинета министров Украины Дмитрия Дубилета, который, к слову, ранее также работал в «Приватбанке» IT-директором. Также отменить национализацию «Привата» в конце декабря 2019 года потребовали и другие бывшие топ-менеджеры (экс-заместители главы правления), которые владели акциями: Тимур Новиков, Олег Гороховский, Владимир Яценко, Татьяна Гурьева, Людмила Шмальченко.

«Бывшие руководители «Приватбанка» в судебном порядке оспаривают в т.ч. операцию bail-in – принудительную конвертацию их депозитов в новые акции банка, которые были выпущены в декабре 2016 года во время национализации «Приватбанка», а затем в конце концов со всеми «старыми» акциями банка (всего 100%) были выкуплены государством (в лице Минфина) за 1 гривну», - пишет издание.

Напомним, Кабмин собирался взыскать с Коломойского и Боголюбова деньги, потраченные на национализацию «Приватбанка».