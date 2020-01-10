Из-за внедрения IBAN почти 300 тысяч платежей по налогам ушли на недействительные счета

В течение трех операционных дней 2020 года (3, 8, 9 января) налогоплательщики отправили 272 000 транзакций на недействующие счета.

Об этом сообщает Государственная казначейская служба.

Эти платежи Казначейство не зачислило, а вернуло банкам как «невыясненные поступления».

Причина «сбоя» - закрытие с 1 января счетов для зачисления налогов, которые не соответствуют стандартам IBAN.

В Казначействе напомнили, что реквизиты новых счетов размещены на сайте ведомства. Также их можно получить в профильных органах.

Напомним, С 1 января 2020 Государственная казначейская служба ввела в действие новые счета IBAN для зачисления налогов, сборов, платежей в государственный и местные бюджеты.