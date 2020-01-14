В Николаеве департамент ЖКХ хочет купить поддержанный электрокар «Nissan» за 385 тысяч гривен

Департамент ЖКХ Николаевского горсовета в третий раз объявил тендер на покупку поддержанного автомобиля «Nissan Leaf».

Об этом свидетельствуют данные сайта публичных закупок «Прозорро».

Отдать за машину департамент готов 385 тысяч гривен. Аукцион запланирован на 28 января, а предоставить автомобиль должны будут до 31 марта 2020 года.

Согласно техническим требованиям, автомобиль должен быть не ранее, чем 2014 года выпуска; мощность двигателя - не менее 80 кВт; емкость аккумулятора - не меньше 24 кВ/г; остаточная емкость аккумулятора - 85%; тип кузова - электромобиль, легковой; тип двигателя - электрический. Вмещать в себе автомобиль должен не менее пяти человек, а пробег у авто должен быть не более 40 тысяч километров.

Отметим, что предыдущие два тендера чиновники отменили, потому что на открытие торги подалось менее двух участников.

Напомним, что «Николаевская ТЭЦ» за миллион гривен купила премиумную «Toyota Camry».