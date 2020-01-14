Половина украинцев трудоспособного возраста работают нелегально или на заработках, - Минэкономики

Почти половина украинцев трудоспособного возраста работают легально. Остальные — либо на заработках, или трудоустроены нелегально.

Такие данные привел министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов во время брифинга по вопросам изменений в трудовое законодательство, передает Громадське.

«Сегодня только 12,8 млн из 28,5 млн украинцев трудоспособного возраста работают легально. Половина из нас трудоспособного возраста или работает в другой стране, или работает неформально», — сообщил Милованов.

Он отметил, что неформальное трудоустройство означает, что большинство украинцев не защищены трудовым законодательством. Изменения в Трудовой кодекс, которые предлагает правительство, должно способствовать легальному трудоустройству и росту числа рабочих мест.

Также в правительстве планируют в течении следующих 5 лет выйти на уровень безработицы, присущий европейским странам. Для этого, по словам министра, необходимо ввести максимально гибкое законодательство и разрешить все виды трудоустройства.

Напомним, ранее сообщалось, что украинцы зарабатывают втрое меньше, чем поляки и латвийцы.