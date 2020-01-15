Кабмин утвердил перечень дорог, которые будут ремонтировать – среди них две трассы, проходящие через Николаевщину

Кабинет министров Украины утвердил перечень автомобильных дорог – «объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего среднего ремонта». В этот список на ремонт в 2020 году попали трассы Н-14 Николаев-Кропивницкий и Н-11 Николаев-Днепр.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.

Также утвердили объемы бюджетных средств для финансирования ремонта за счет специального фонда государственного бюджета. Глава министерства Владислав Криклий отметил, что в первую очередь предусматривается ремонт наиболее разрушенных участков автомобильных дорог по основным маршрутам и продолжение строительства и ремонта, начатых в прошлые годы.

В список дорог для ремонта также попали трассы М-12 Стрый – Тернополь – Кропивницкий – Знаменка – Каменка (через Винницу), Н-31 Днепр – Царичанка – Кобеляки – Решетиловка, Н-26 Чугуев – Меловое (через Старобельск), Н-23 Кропивницкий – Кривой Рог – Запорожье, Н-03 Житомир – Черновцы. Кроме того, в перечень включили строительство южного обхода города Днепр.

- В 2020 году из Дорожного фонда будет направлен 31 миллиард 528 миллионов гривен на финансирование работ… на дорогах общего пользования государственного значения. Правительством уже утвержден перечень таких объектов. Будет восстановлено 1345 км дорог государственного значения и 3711 погонных метров мостов. Кроме дорог государственного значения, будут восстанавливаться также и дороги местного и территориального значения. Наша цель – отремонтировать 4 тысячи километров дорог в 2020 году, - сказал Криклий.

Напомним, ранее сообщалось, что компания «Ростдорстрой» получит более ₴1 миллиарда на ремонт трассы «Николаев – Кропивницкий».