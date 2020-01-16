Фирма нардепа Негулевского выиграла тендеры на содержание николаевских дорог в зимний период, не имея своей техники

Предприятие «София-Гранит», владельцем которого является народный депутат Украины Игорь Негулевский, выиграло семь тендеров на содержание дорог в Николаевской области в зимний период, не имея при этом своей техники.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ» Юлия Акимова в своем блоге.

В тендерной документации сообщается, что фирма «София-Гранит» арендует восемь единиц техники у фирмы ООО «Гнейс-С». Фирма-победитель берет в аренду грузовые самосвалы, бетономешатели и диспетчерские модули.

Стоит отметить, что директором и владельцем фирмы «Гнейс-С» является экс-владелец фирмы «София-Гранит» Виталий Шевченко.

Напомним, Служба автомобильных дорог Николаевской области собирается заключить семь договоров на эксплуатацию дорог на общую сумму 19,6 миллионов гривен с ООО «София-Гранит», владельцем которой является народный депутат Украины Игорь Негулевский.