Житель Вознесенска заявил, что на предприятии экс-нардепа Ливика ему не платят зарплату, и объявил голодовку

Житель Вознесенска вышел на монопикет и объявил голодовку, заявив, что экс-нардеп Александр Ливик не выплачивает ему зарплату за работу на предприятии.

Об этом пишет Вознесенський Вісник.

«Жителю города Вознесенска, который работает у Ливика в «Зеленом гаю» охранником, не платили зарплату 18 месяцев (около 80 тысяч гривен). За то, что он сегодня сюда пришёл на эту забастовку, ему позвонили и сказали что он теперь ещё и уволен с работы. Он и его сотрудники, по его словам, писали в прокуратуру, но там бездействуют», - говорится в сообщении.

Отметим, что согласно данным OpenData, налоговый долг ПАО «Зеленый Гай» по состоянию на 01.12.2019 составляет 7 471 460 гривен.

Напомним, что ранее кассационный суд признал незаконным списание 600 тысяч гривен налогов фирме семьи нардепа Ливика.

Как сообщалось ранее, в теруправлении Госбюро расследований в Николаеве открыли уголовное производство по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины («Злоупотребление властью или служебным положением») по факту того, что налоговики списали ПАО «Зеленый Гай» налоговый долг как безнадежный из-за форс-мажорных обстоятельств. С декабря 2014 по январь 2015 года якобы из-за морозов «Зеленый Гай», принадлежащий жене и отцу народного депутата Украины от БПП Александра Ливика, не смог собрать предполагаемый урожай винограда, который по договору должны были поставить другой фирме. Долг ПАО «Зеленый Гай» списали на основании сертификата Торгово-промышленной платы Украины.

14 мая в ГБР заявили, что заместителю начальника Вознесенской объединенной государственной налоговой инспекции уже вручили сообщение о подозрении в преступлении. При этом в ГБР акцентировали, что подозреваемая уже признала свою вину.