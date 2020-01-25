В Украине поддельные банкноты чаще всего сбывают через магазины, кафе и заправки, - НБУ

В Украине уровень подделки банкнот национальной валюты по итогам 2019 года остается стабильно низким. В основном подделывают купюры крупных номиналов и старого образца.

Об этом сообщили в Национальном банке Украины.

Как показывает мониторинг изъятия из оборота банкнот, на 1 миллион настоящих купюр приходилось около 2,9 поддельных (в 2018 году – 2,5, в 2017 – 3,6). Для сравнения, в странах Евросоюза, по данным официального сайта Европейского центрального банка, в 2018 году этот показатель составлял примерно 27 поддельных банкнот евро.

Чаще всего в 2019 году подделывали банкноты старого образца – номиналом 500 гривен выпуска 2006 года и 100 гривен 2005 года. Их количество составило около 65% и 15% от общего количества изъятых из обращения подделок. В то же время наблюдается уменьшение количества поддельных банкнот номиналами 200 гривен – на 17%, 100 гривен – на 29%, 50 гривен и 20 гривен – на 31%.

В основном изъятые из обращения поддельные банкноты печатались с использованием принтеров и были рассчитаны на невнимательность граждан и кассовых работников. Поддельные банкноты чаще всего сбывались через кассы предприятий торговли, быстрого питания, автозаправочных станций. При этом подделки гарантированно определялись при приеме и обработке наличности в банковской системе, в том числе терминалами самообслуживания.

Чаще всего злоумышленники подделывали иностранные банкноты следующих номиналов: 100 долларов США (96% от общего количества изъятых поддельных долларов США); 50 и 500 евро (56% и 21% от общего количества изъятых поддельных евро).

Напомним, что ранее в Николаеве аферист обманул продавца, расплатившись десятидолларовой купюрой с доклеенным нолем.