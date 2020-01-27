На уход за скверами и зелеными зонами в четырех районах Николаева департамент ЖКХ намерен потратить почти ₴11 миллионов

Департамент ЖКХ Николаевского городского совета объявили четыре тендера на предоставление услуги по уходу за объектами благоустройства зеленого хозяйства, расположенных на территории Ингульского, Центрального, Заводского и Корабельного районов на общую сумму 10 миллионов 989 тысяч 580 гривен.

Об этом свидетельствуют данные сайта публичных закупок Прозорро.

За уход за объектами благоустройства зеленого хозяйства в Корабельном районе чиновники готовы направить 2 миллиона 950 тысяч гривен. Аукцион запланирован на 17 февраля. Предоставлять услугу подрядчик должен будет на 224163 метров квадратных до 30 июня 2020 года. Согласно техническому заданию ухаживать нужно будет за: сквером «Славы», сквером «Солдатский», сквером «Ольшанцев», сквером возле администрации Корабельного района, сквером «Витовский», сквером имени Михаила Ливанова, сквером «Маячный», сквером «Металлург», сквером «Связи», сквером «Водолей», за дорожным кольцом на проспекте Богоявленском угол улицы Жукова, сквером «Руслан и Людмила», проспектом Богоявленский и сквером Даниила Самойловича.

Уход за объектами благоустройства в Ингульском районе обойдется бюджету в 2 миллиона 990 тысяч гривен. Аукцион назначен на 17 февраля. Выполнять услугу подрядчик будет до 30 июня 2020 года на 299431 метрах квадратных.

Перечень объектов по уходу: площадь Привокзальная, сквер памяти жертв голодомора в Украине 1932-1933 годов, обелиск Скорбящая мать с улицы Херсонское шоссе, сквер имени В.И. Коренюгина, сквер Святого Николая, сквер «Освобождение города Николаева от немецко-фашистских захватчиков», сквер подвига ликвидаторов аварии на ЧАЭС, сквер «Встреча», заповедное урочище «Дубки», площадь Победы, сквер «Николаевский», сквер «Коммунальник», сквер у кинотеатра «Юность», проспект Богоявленский, улица 2-я Набережная, сквер возле зоопарка и зеленая зона по проспекту Мира.

За уход за объектами благоустройства в Центральном районе чиновники готовы отдать 2 миллиона 565 тысяч гривен. Аукцион также назначен на 17 февраля, срок осуществления услуги такой же, как и в предыдущих двух тендерах.

Перечень объектов: парк «Адмиралтейский», сквер «Университетский», сквер «Якорь», сквер имени А.С. Пушкина, сквер «Аркасовский», сквер «Манганариевский», сквер Предмостная площадь, сквер «Солдата», сквер «Варваровский», сквер «Веселиновский», сквер «Доброты», дамба Варваровского моста, зеленая зона по улице Большая Морская от улицы Никольской до моста, сквер «Екатерининский», дорожное кольцо Тернвоское.

Что касается тендера по Заводскому району, то ДЖКХ готов потратить на уход 2 миллиона 484 тысячи 580 гривен. Аукцион запланирован на 13 февраля, срок предоставления услуги неизменный - 30 июня 2020 года. Перечень объектов: парк «Спортивный», парк-памятник садово-паркового искусства «Юных героев», детский городок «Сказка», сквер имени Т. Шевченко, сквер «Привокзальный», сквер имени Образцова, сквер «Спасский», сквер возле спортшколы «Надежда», сквер «Боевой славы», Бугский бульвар, сквер «Черноморский», дорожное кольцо «Озерное», улица Лазурная, улица Адмирала Макарова, 7, круг у сквера имени Т. Шевченко.

В частности, подрядчики должны будут проводить уборку указанных мест, мыть и красить урны, посыпать дорожки противогололедной смесью, ухаживать за деревьями, живой изгородью, цветами и кустарниками, ухаживать за газонами и содержать водопровод.

Напомним, как в феврале 2019 года ДЖКХ объявлял торги на уход за шестью скверами Николаева стоимостью более ₴6 миллионов.