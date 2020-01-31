В «Николаевгаз» заявили о снижении стоимости газа в январе

В январе стоимость газа для конечного потребителя снизится до 5,868 гривен/кубометр. Об этом сообщают в пресс-службе АТ «Николаевгаз».

Цена газа без НДС составляет 4,89 грн./куб.м. и включает оптовую цену газа 4,65 грн, услуги Оператора ГТС 0,124 грн. и торговую наценку поставщика 0,116 грн. Таким образом, вместе с НДС (0,98 грн.) стоимость газа как товара составит 5,868 грн./куб.м.

28 января 2020 года Кабмин изменил порядок расчета стоимости газа для нужд населения и религии. Уже на следующий день стало известно, что стоимость газа пересмотрена в сторону понижения. «Николаевгаз Сбыт», выполняя постановление Кабмина №17 от 24 января 2020 года, выставит счета за январь по цене 5,868 грн./куб. м газа (конечная цена газа как товара для без учета стоимости его доставки).

Ранее в компании заявили, что николаевцы будут получать две платежки за газ - платить придется больше из-за подорожания самого тарифа.