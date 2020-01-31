На пожарную безопасность, бытовую химию и ремонты: В Первомайске депутаты поддержали обращение к родителям о финансовой помощи школам

В Николаевской области депутаты Первомайского городского совета 30 января большинством голосов приняла обращение к родителям детей, обучающихся в школах города, с просьбой оказать благотворительную помощь для обеспечения безопасной и комфортной учебы в школах.

Об этом сообщает «ИншеТВ».

Обращение было принято на сессии голосами 22 из 36 депутатов после того, как перед сессией выступили директора школ вместе с начальником гороно.

В городском бюджете Первомайска на 2020 год на нужды образования запланировано 148 миллионов гривен, но 98% из них составляют «защищенные» статьи: зарплаты, энергоносители и питание детей.

На остальные 2% профинансировать даже первоочередные проблемы невозможно: ремонты школ, закупку оборудования для пищеблоков, моющих средств, установку пожарной сигнализации и заправку огнетушителей, бумаги и тому подобное.

Напомним, что на противопожарную безопасность всех учебных заведений Николаевщины нужно 28 миллионов гривен, но денег в бюджете на это нет