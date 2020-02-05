Рост ВВП Украины в 2019 году составил 3,3%

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В 2019 году рост валового внутреннего продукта (ВВП) в Украине составил 3,3%, в то время как в 2018 этот показатель был на уровне 3,4%.

Об этом говорится в «Обзоре экономической активности» Министерства развития экономики, сообщает «Левый берег».

«Основной особенностью 2019 года в формировании динамики ВВП являются структурные изменения в сторону уменьшения роли видов деятельности, которые формируют сводный индекс производства (СИП)», – говорится в отчете.

Министерство объяснило это спадом в производственной сфере.

«Существенно замедлился рост СИП – до 1,6% в целом за год, а в последние месяцы даже наблюдалось его падение. Это происходило за счет производственной сферы, а именно сложной ситуации в промышленности, где выпуск снизился после трехлетнего роста. Несмотря на рекорд урожая зерновых, существенно замедлилось сельское хозяйство. Вместе с тем высокий внутренний спрос генерировал высокие показатели в строительстве, торговле и ряде отраслей сферы услуг», – говорится в обзоре.

Основными драйверами повышения роли сферы других видов услуг стали государственное управление, финансовая и страховая деятельность, здравоохранение, операции с недвижимостью, информация и телекоммуникация, профессиональная, научная и техническая деятельность.

Напомним, ранее сообщалось, что половина украинцев трудоспособного возраста работают нелегально или на заработках.

Вадим Богданов

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