В Сумах женщина попросила знакомого за 100 гривен «избавиться» от своих собак, но ему помешал прохожий

В Сумах прохожий оттащил от собаки мужчину, который пытался её задушить. Сам мужчина заявил, что просто хотел её поймать, чтобы отвезти в приют.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Сумской области.

Во вторник, 4 февраля, около 16:30 в полицию поступило сообщение о том, что мужчина душит пса. Прибывший экипаж патрульной полиции застал на месте происшествия трёх человек, двое из которых заявили, что третий пытался задушить собаку. Для дальнейшего выяснения обстоятельств его доставили в ближайшее отделение полиции и допросили.

В ходе беседы с участковым офицером мужчина пояснил: собаку он ловил, а не душил. Одна из местных женщин попросила его поймать двух ее собак, чтобы отвести в приют для животных, мол, собаки создают неудобства для окружающих. За работу пообещала заплатить 100 гривен.

По его словам, первая собака убежала сразу. Вторую он поймал и пытался одеть собаке на шею лямку, как к нему подбежали граждане и обвинили в жестоком обращении с животным.

Участковый опросил вероятную владелицу собак и она подтвердила слова доставленного в отделение мужчины, заверив, что намерений убить животных у неё или у него не было.

Сейчас проверки продолжаются, собранные материалы передадут на рассмотрение в следственное отделение Сумского городского отдела полиции для принятия соответствующего процессуального решения.

В то же время пользователь сети по имени Сергей Чиж опубликовал на своей странице в Facebook видео, на котором он оттаскивает мужчина от собаки, которая лежит на спине.

«Сегодня, я и ещё один неравнодушный сумчанин, стали свидетелем того, как живодёр посреди дня пытаться убить собаку. При попытке его обезвредить, это «существо» оказывало нам отчаянное сопротивление! По приезду полиции живодёр заметно приутих, а собака пришла в себя, лизала нам руки и виляла хвостом... Потом появилась и её хозяйка, стало известно, что это вторая собака, а первой повезло и она от него убежала... Во время съемки видео, у меня разрядился телефон, я оставил свой номер полиции и ушёл на работу! Что было дальше с тем «существом», не знаю...» - написал Чиж.

Как пишет Один дома Сумы, в полиции им так прокомментировали случившееся:

«По словам задержанного, знакомая ему женщина подошла к нему с предложением заработать. Озвучила просьбу «Избавь меня от двух собак». Как утверждает мужчина, одну собаку отпустил а вторую пытался задушить. В этот момент его увидел сумчанин Сергей... Правоохранители разыскали женщину. Она подтвердила, что обратилась к нему, но отрицает, что речь шла об убийстве животных. Она якобы хотела, чтобы он просто их куда-то завез»

Ранее сообщалось, что в Николаеве в Широкой Балке неизвестный застрелил двоих собак – полиция расследует этот случай.