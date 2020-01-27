В Николаеве в Широкой Балке неизвестный застрелил двоих собак – полиция расследует этот случай

В Николаеве в пятницу, 24 января, в микрорайоне Широкая Балка неизвестный застрелил собак.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили владельцы одной из них.

На видео с камер наблюдения заметно, что собаки лежат возле ворот, когда в одну из них стреляет кто-то, кого в кадре не видно. Когда одна из них бежит по улице, в неё так же стреляют.

По словам владельцев одного из животных, они приютили его давно - пёс был ручными и послушным.

«Он лежал у ворот, греясь на солнце... Он был с нами 5 лет. Кто-то купил овчарку на птичьем рынке за 2 копейки, приручил, но позже понял, что пес не чистокровный и вывез. Обычная банальная до боли история. Он любил человека, доверял и ластился ко всем, знал все команды, знал дом, диван. Он пришел к нам ребра и шкура и стал нашим», - написала хозяйка собаки в Facebook.

В полиции «Преступности.НЕТ» сообщили, что на место выезжала следственно-оперативная группа. Открыто уголовное производство по части 1 статьи 299 Уголовного кодекса Украины («Жестокое обращение с животными»). Продолжаются следственные действия.

Ранее сообщалось, что в Киеве будут судить мужчину, который зарезал ножом собаку своей знакомой. Также ранее мэрия Днепра забрала у «живодеров» 25 бродячих собак, которых хотели убить.

До этого николаевца арестовали на месяц за убийство собаки – его раздражал лай и он выбросил животное с балкона. А на Николаевщине осудили к условному сроку мужчин за желание съесть собаку – они били ее молотком по голове и сдирали живьем шкуру.