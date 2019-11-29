Мэрия Днепра забрала у «живодеров» 25 бродячих собак, которых хотели убить

В Днепре мэрия помешала убить 25 бродячих собак. Возвращать животных из Харькова, куда их увезли «живодеры», поехал заместитель мэра Михаил Лысенко.

Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов на своей странице в Facebook.

«Пару дней назад заблудшие предприниматели, зная, что в Днепре априори не уничтожают животных, вызвали из Харькова живодёров. Чтобы вывезти с территории предприятия 25 бродячих собак и убить их в Харькове. А сегодня лично заммэра Михаил Лысенко поехал в Харьков и забрал несчастных животных. Назад в Днепр. Псов стерилизуют, привьют, чипируют и отпустят обратно на свободу. Конечно, можно много ёрничать по поводу того, что «делать им нечего». Нам есть, что делать. Но настоящие люди (если они настоящие) своих не бросают. Пусть это хоть заммэра, хоть бродячий пёс», - сообщил Филатов.

Он отмечает, что в Днепре «самая лучшая в стране» программа по работе с бродячими животными и зоозащитники такие, что «любого загонят за горизонт».

«Даже мэр боится этих добрых женщин, которые года три назад вместе со своими любимцами чуть не взяли штурмом горисполком», - отметил Филатов.

Напомним, что ранее в Николаеве волонтёры стерилизовали и вакцинировали более 160 животных.