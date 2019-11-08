В Николаеве волонтёры стерилизовали и вакцинировали более 160 животных

В Николаеве представители зоозащитной организации «Четыре лапы» на базе КП «Центр защиты животных» в течение двух недель проводили стерилизацию бездомных животных.

Об этом стало известно в ходе пресс-конференции в пятницу, 8 ноября.

По словам представительницы организации Елены Сушко, они работали в Николаеве уже четвертый раз – с 2012 года была проведена стерилизация более 2 тысяч животных.

- На протяжении этих двух недель мы стерилизовали и вакцинировали от бешенства 168 животных. Большое спасибо горсовету за приглашение и поддержку, зоозащитной организации «Феникс» и её главе Лене Бардан, потому что работа у нас очень плодотворная. Мы считаем, что наш проект в этом городе и в этом году был очень удачный, - сказала Сушко.

Она отметила, что в проведении этой работы им помогали волонтеры организации «Феникс» и люди, которые звонили на офисный номер с заявками на стерилизацию животных.

- Мы видим хорошую статистику, потому что по сравнению с прошлым годом отлов был очень странным, потому что очень мало не стерилизованных животных на улицах города. Очень много с клипсами, очень много стерилизованных, - сказала представительница.

В свою очередь директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Сергей Коренев сообщил, что программа по обращению с бездомными животными уже опубликована на сайте горсовета и до конца года её должны принять.

Как известно, в период с 1 мая 2018 года по 27 мая 2019 года на КП стерилизовали 304 собаки. «Четыре лапы» в период с 6 по 31 августа 2018 года провели стерилизацию 413 собак.

В своём блоге журналистка «Преступности.НЕТ» Людмила Жерновская писала об итогах работы КП ЦЗЖ. Исходя из предоставленных документов, с мая 2018 года по 16 апреля 2019 года ловцы предприятия отловили 584 собаки, из которых 175 пристроили, а 275 вернули на место отлова.

Больше чем за год КП, судя по протоколам заседаний комиссий, применило эвтаназию к 212 собакам. В то же время в официальном ответе сначала речь идёт о 204-х собаках, а позже - о 164-х.

Напомним, что ранее в Николаеве собрали круглый стол из-за двух программ по бездомным животным – сошлись на том, что нужно создать еще одну. После мэр Николаева заявил, что на сессию вынесут программу по бездомным собакам, которая не предусматривает убийство здоровых животных. Исполком горсовета Николаева повторно поддержал, чтобы на сессию вынесли «гуманную» программу по бездомным животным и программу, разработанную руководством «ЦЗЖ».