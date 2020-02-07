В Николаеве на ремонт Потемкинской нужно ₴400 миллионов, но выделят лишь ₴10 миллионов «для обеспечения проезжаемости», - Коренев

Улица Потемкинская, архивное фото В Николаеве из городского бюджета планируют выделить 10 миллионов гривен на обеспечение проезжаемости по многострадальной улице Потемкинской. В тоже время, на полноценный ремонт нужно около 400 миллионов гривен.

Об этом в эфире программы «Добрый вечер» заявил директор департамента ЖКХ Николаевского горсовета Сергей Коренев.

— Есть болезненный вопрос улицы Потемкинской, на которую мы планируем потратить около 10 миллионов гривен. Состояние, сложность, нахождение сетей под дорогой, если подсчитать стоимость ремонта этой улицы полностью – от 1-й Военной до Никольской, то получается сумма близко к 400 миллионам гривен. Эта цифра ни в коей мере непосильна для городского бюджета. Но, в рамках текущего ремонта ее необходимо поддержать и обеспечить проезжаемость по этой улице. Поэтому мы приняли решение, что участок, который разгрузит другие улицы - от Садовой до Соборной, мы по текущему ремонту отремонтируем с ремонтом переездов, совместно с «Николаевэлектротрансом», - рассказал чиновник.

Что касается ремонта переездов, то рассматривают вариант установки плит тихого хода – «это по сути бетонные переезды, которые будут установлены на участках: Инженерная, Малая Морская, Гражданская». Также Сергей Коренев добавил, что на КП сейчас обустраивают тестовую площадку с использованием таких плит. Тендер на выполнение работ планируют объявить в марте, а при позитивном стечении приступить к работам уже в мае.

Напомним, что на плачевное состояние улицы Потемкинской в Николаева горожане жалуются уже десятилетия. Еще в декабре 2012 года городские власти обещали, что приступят к ремонту дороги на улице Потемкинской. Тогда, по словам бывшего мэра Николаева Владимира Чайки, сложности в работах состояли в том, что под Потемкинской проходит множество коммуникаций.

Позже жители города просили хотя бы засыпать ямы, потому что они устали ломать свои автомобили, проезжая по улице Потемкинской, которая вся в ямах и выбоинах.

В 2015 году тогдашний мэр Юрий Гранатуров анонсировал начало ремонта дорожного покрытия по улице Потемкинская. Но, по всей видимости, что-то пошло не так, ведь жалобы на состояние улицы Потемкинской продолжились и в 2016 году. Уже тогда, мэр Александр Сенкевич заявил, что ремонт этой улицы очень затратный - порядка 200 миллионов гривен.

Патрульные неоднократно направили в мэрию предписания о плохих дорогах и требовали их ремонта, в том числе и улицы Потемкинская.

В 2017 году мэрия Николаева заказала проект капремонта разрушенной улицы Потемкинской - понадобится почти четверть миллиарда гривен. Позже ООО «Дорлидер» занималась ремонтом дороги на улице Никольской от Потемкинской до Яхт-клуба, который обошёлся городу в 2,3 миллиона гривен. Однако уложенный асфальт стал крошиться возле рельс уже через несколько дней после того, как его уложили. Более того, горожане заметили, что рабочие укладывают асфальт просто поверх песка. В итоге подрядчик стал ремонтировать то, что отремонтировал несколько дней назад – в некоторых местах он заново снял уложенный асфальт и переложил его.