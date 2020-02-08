В Николаевской области задолженность по зарплатам сократилась на 12,4 миллиона гривен

На Николаевщине задолженность по выплате заработной платы работникам предприятий, учреждений и организаций на 1 января 2020 года составляла 39,3 миллиона гривен.

Об этом сообщили в Главном управлении статистики в Николаевской области.

На протяжении декабря долг уменьшился на 12,4 миллиона гривен, или на 24%. Общая сумма задолженности на 74,9% (29,4 миллиона) сформирована экономически активными предприятиями. Работодатели вовремя не рассчитались с 2,5 тысячами работников, каждому из которых не выплачено в среднем 12 тысяч гривен. На предприятия-банкроты приходилось 11,2% суммы задолженности (4,4 миллиона), на экономически неактивные предприятия – 13,9% (5,5 миллиона).

Кроме того, в Николаевской области средняя номинальная заработная плата в декабре 2019 года составила 12 тысячи 833 гривен.

«Существенный рост заработной платы в декабре является характерным явлением для этого месяца, что связано с одноразовыми выплатами, которые осуществляются, как правило, в конце года: вознаграждения по итогам работы за год, за выслугу лет, компенсационные выплаты за неиспользованный ежегодный отпуск, премии», - сообщили в управлении статистики.

Напомним, что ранее правительство инициировало выплату компенсаций за долги по пенсиям и зарплатам.