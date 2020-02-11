Средняя пенсия в Николаевской области составила 2872 гривны – это 10-й показатель по Украине

Средняя пенсия в Николаевской области по данным на 1 января 2020 года составила 2 тысячи 872 гривны.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Средняя пенсия в Украине – 3 тысячи 82 гривны. Николаевская область по среднему размеру пенсии на 10-м месте среди 24 регионов и Киева.

Самые высокие пенсии в Киеве (4252 гривны), Донецкой (4003 гривны) и Луганской (3712 гривен) областях. Самые низкие – в Тернопольской (2384 гривны), Черновицкой (2458) и Закарпатской областях (2463 гривны).

При этом 70% пенсионеров в Украине получают выплаты, которые намного ниже задекларированного размера средней пенсии. 34,8% пенсионеров получают пенсию размером от 1501 до 2 тысяч гривен (в среднем 1832 гривны), а 34,2% пенсионеров – выплаты от 2001 до 3 тысяч гривен (в среднем 2362 гривны). Всего в Украине 11 миллионов 335 тысяч пенсионеров.

Напомним, ранее нардеп от «Слуги народа» Галина Третьякова высказала мнение, что в Украине неизбежно повышение пенсионного возраста.