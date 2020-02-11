ДЖКХ Николаева планирует потратить почти ₴12 миллионов на уход за шестью скверами

Департамент ЖКХ Николаевского городского совета собирается потратить почти 12 миллионов гривен на уход за шестью скверами.

Об этом свидетельствуют данные сайта публичных закупок Прозорро.

Согласно данным ресурса, два тендера чиновники объявили 28 января, еще четыре – в феврале. Общая сумма закупки услуг по уходу за скверами составляет 11 миллионов 983 тысячи гривен. Конечный срок подачи тендерных предложений: 14, 25 и 27 февраля 2020 года. Срок оказания услуг по всем объектам - 31 декабря 2020 года.

Так, уход за объектами благоустройства зеленого хозяйства на территории парка «Победы» с пляжем «Стрелка», памятным знаком «Темвод», расположенных в Центральном районе города Николаева подрядчик может получить 3 миллиона 400 тысяч гривен. Необходимо будет ухаживать за 389 060 квадратными метрами.

Согласно техническому заданию, в обязанности подрядчика будет входить: очистка территории от мусора и грязи; подметание дорожек; очистка дорожек от снега; очистка дорожек от льда; посыпки дорожек и лестниц в период гололеда; очистка газонов от опавших листьев и мусора; уход за газонами; уход за деревьями; уход за пляжем; проведение анализа воды и получения санитарно-эпидемиологического заключения; услуги по аварийно-спасательному обслуживанию рекреационных зон в период массового отдыха людей, а также услуги по водолазному обследованию дна акватории пляжа.

Следующий тендер касается ухода за сквером имени 68-и десантников и сквера у здания облгосадминистрации, расположенных в Центральном районе Николаева, общая площадь территории составляет 32 396 метров квадратных. За выполненную работу подрядчик может получить 2 миллиона 850 тысяч гривен. Подрядчик должен будет заниматься очисткой территории от мусора и грязи; подметать дорожки; очищать плиты от травы и грязи; очищать дорожки и лестницы от снега и льда; посыпать их в период гололеда песчано-солевой смесью; очищать урны от мусора, а также мыть и красить; очищать газоны от опавших листьев и мусор. Помимо этого, подрядчик должен будет ухаживать за деревьями, кустарниками, цветниками, газонами, розами, а также содержать фонтаны, водопровод.