Счетная палата проведет аудит ГБР и проверит, на что тратит деньги ведомство

Счетная палата в этом году проведет аудит Государственного бюро расследований.

Об этом сообщили в пресс-службе Счетной палаты.

- Счетная палата ни разу не проверяла Государственное бюро расследований, несмотря на то, что другие государственные органы, созданные недавно, уже были объектами наших аудитов. Сегодня очень много у общества вопросов не только по эффективности профессиональной деятельности новых органов, а и относительно того, как они тратят средства государственного бюджета, - сказал глава Счетной палаты Валерий Пацкан.

- Мы готовы начать аудит в ближайшее время. Заслушать отчет о результатах проверки ГБР Счетная палата планирует в июне текущего года, - добавил глава ведомства.

В частности, Счетная палата проверит эффективность использования бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности ГБР. В 2018-2019 годах расходы ГБР профинансированы в сумме более 1 миллиарда гривен.

Председатель Счетной палаты также отметил, что вопрос о необходимости проведения аудита поднимала и временно исполняющая обязанности директора ГБР Ирина Венедиктова.

Как известно, ранее глава Госбюро расследований Ирина Венедиктова отстранила от исполнения обязанностей руководство Николаевского территориального управления ведомства.