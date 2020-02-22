В США налоговики подали в суд на Facebook – компанию обвиняют в неуплате $9 миллиардов налогов

Налоговое управление США (IRS) подготовило иск к Facebook на $9 миллиардов за уклонение от уплаты налогов.

Об этом сообщает «Itc.ua».

В окружном суде Сан-Франциско 18 февраля начались предварительные слушания по иску. Предметом спора выступает сделка 2010 года на $6,5 миллиарда между Facebook и ее ирландским подразделением. В IRS считают, что Facebook продала права на платформу социальной сети дочерним предприятиям в Ирландии по заниженным ценам, чтобы не платить более высокие американские налоги. Налог на прибыль в Ирландии составляет 12,5%, тогда как в США он равен 35%. Главный технический директор Facebook Майк Шропфер, глава AR и VR Эндрю Босворт и три других топ-менеджера Facebook будут вызваны для дачи показаний.

В сообщении The Verge представитель Facebook Берти Томсон заявил, что компания будет «отстаивать» законность сделки 2010 года. Ожидается, что решение по делу будет вынесено в течение трех-четырех недель.

Пресловутые налоговые схемы «Ирландская двойная» и «Голландский сэндвич» широко использовались многими американскими технологическими корпорациями. Но в определенный момент регуляторы взялись за технологичных гигантов, использующих эту лазейку.

Все началось с нашумевшего спора между Еврокомиссией, Ирландией и Apple, начавшегося в 2013 году и продолжающегося по сей день. В конце 2018 года Apple внесла 14,3 миллиарда евро недоплаченных по мнению Еврокомиссии налогов на депозит в Ирландии и сейчас продолжает оспаривать это решение. После этого правительства европейских стран пытаются закрыть лазейки и взыскать средства с той или другой технологической компании. В 2017 году Google заплатила более 300 миллионов евро по аналогичному делу в Италии, а в конце 2019 года – еще почти 1 миллиард евро во Франции. Вскоре после этого Google официально заявила, что больше не планирует таким образом оптимизировать налоговую нагрузку.

Facebook только недавно выплатила пять миллиардов долларов штрафа по иску Федеральной торговой комиссией США (FTC) за утечку пользовательских данных (и еще неясно, как завершится нынешнее масштабное антимонопольное расследование FTC против Facebook и других технологических гигантов).

Напомним, ранее сообщалось, что компания олигарха Ахметова заплатит 10 миллионов гривен штрафа за экологический ущерб.