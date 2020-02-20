Компания олигарха Ахметова заплатит 10 миллионов гривен штрафа за экологический ущерб

Горно-металлургическая группа Метинвест Рината Ахметова заплатила более 10 млн грн убытков, причиненных государству в сфере экологии.

Об этом на своей странице Facebook сообщил в.и.о. главы Государственной экологической инспекции Егор Фирсов.

По его словам, Мариупольский меткомбинат им. Ильича выплатил такую сумму за нарушение природоохранного законодательства впервые за всю историю существования инспекции.

«В ходе внеплановой проверки ЧАО ММК по поручению премьер-министра, было установлено, что предприятие нарушает законодательство в сфере обращения с отходами производства», - написал Фирсов.

Он добавил, что госинспектора начислили убытки на сумму свыше 10 млн грн, которые предприятие уплатило в полном объеме в досудебном порядке и без возражений.

Напомним, что ранее Егор Фирсов заявил, что прошлое руководство ведомства оставило документ с росписью «кураторов» за региональными управлениями инспекции.

Как известно, Егор Фирсов стал исполняющим обязанности главы Государственной экологической инспекции Украины 21 ноября 2019 года.