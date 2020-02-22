BlaBlaCar из-за санкций Евросоюза перестал работать в Крыму

Сервис поиска попутчиков BlaBlaCar перестал работать на территории оккупированного Крымского полуострова.

Об этом сообщает «Медуза».

В самой компании подтвердили, что больше не оказывают услуги по причине санкций ЕС. Когда именно BlaBlaCar прекратил работать в Крыму, представители сервиса не уточнили, но подтвердили, что это произошло недавно.

ТАСС уточняет, что в соцсетях сообщения о недоступности сервиса начали появляться с 12 февраля.

Напомним, что ранее в ЕС одобрили расширение санкций против России из-за проведения выборов в аннексированном Крыму.