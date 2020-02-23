В 2019 доход IT-отрасли в Украине составил 5 миллиардов долларов, - нардеп

Первый заместитель комитета ВР по вопросам цифровой трансформации Кира Рудик заявила, что в Украине втрое должно увеличиться количество IT-специалистов, а сама отрасль должна приносить в бюджет 13 млрд дол в год.

Об этом сообщает Укринформ.

По данным Рудик, по итогам 2019 года доход отрасли составил около 5 млрд дол.

IT-отрасль быстро растет и на прошлый год, это была уже вторая, за экспортом, отрасль в нашей стране. Мы аграрная страна и у нас есть все шансы, чтобы через некоторое время стать из аграрной страны технологичной. Что нужно сделать чтобы этого достичь? Во-первых, увеличить доход от экспорта до 13 млрд дол в год", - заявила нардеп..

По ее словам необходимо увеличить количество специалистов с 160 — 250 тысяч до 650 тысяч человек. А также власть должна всячески стимулировать компании, а не увеличивать IT-налоги.

Напомним, в Киеве полиция нагрянула с обысками в крупную IT-компанию – ее подозревают в создании и поддержке сайтов для онлайн-казино.