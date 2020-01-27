В Киеве полиция нагрянула с обысками в крупную IT-компанию – ее подозревают в создании и поддержке сайтов для онлайн-казино

Национальная полиция одновременно провела в помещениях IT-компании, и домах сотрудников 8 обысков в Киевской области, Киеве и Харькове, компания предоставляла услуги по созданию и поддержке онлайн-казино, организаторам грозит до 12 лет заключения.

Об этом сообщает пресс-служба киберполиции.

В Нацполиции сообщают, что прибыль от такой деятельности составляла около 50 тысяч долларов, штат компании насчитывал около 50 IT-специалистов.

Работники Управления противодействия киберпреступности установили, что к деятельности были причастны трое киевлян в возрасте от 23 до 25 лет и 35-летний житель Харькова.

Киберполицейские сообщают, что участники преступной группы создали общественное объединение, якобы для развития онлайн-игр в Украине. Вместо этого они оказывали услуги по созданию, технической поддержке и обслуживанию клиентов онлайн казино.

Таким образом, заказчик платя 15 тысяч долларов получал в собственность онлайн-казино с его постоянной поддержкой.

Кроме того, злоумышленники за дополнительные 100 тысяч долларов, настраивали инструменты интернет-маркетинга для продвижения ресурса в сети и привлечение новых пользователей», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что база пользователей всех ресурсов онлайн-казино, c которыми работала компания насчитывала около 300 тысяч пользователей.

По результатам обысков полиция изъяла компьютерную технику, мобильные телефоны и деньги. Всю технику направлены на экспертизу.

В ведомстве не сообщили название компании, в которой проводился обыск. По данным AIN.UA, речь идет о компании Zlodei: на одной из фотографий с места событий можно увидеть элемент граффити, которым украшен офис Zlodei, а также логотип компании.

Дело квалифицировано по ст. 200 (Незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления), ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом), ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины. Участникам группы грозит до 12 лет заключения

Напомним, в ночь с 19 на 20 декабря по всей Украине по поручению Кабинета Министров началась масштабная операция по закрытию игорных заведений.

Как известно, Кабинет Министров Украины в пятницу, 20 декабря, на внеочередном заседании исключил возможное распространения игорного бизнеса под видом государственных лотерей и начал массовую борьбу с незаконным игорным бизнесом. В свою очередь, Аваков потребовал от Нацполиции, чтобы до вечера все залы игровых автоматов были закрыты.

Отметим, 23 января правоохранители провели обыски в букмекерской компании «Фаворит спорт».