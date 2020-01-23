Полиция провела обыски в одной из крупнейших букмекерских компаний в Украине

Правоохранители провели обыски в букмекерской компании «Фаворит спорт».

Об этом сообщает пресс-служба киевской прокуратуры.

Отмечается, что после осмотра веб-сайтов «favbet_com» и «favorit.com.ua» было установлено, что с помощью последних предоставляется доступ к проведению азартных игр.

«В ходе проведения досудебного расследования установлено, что группа лиц, с целью получения сверхприбылей, под видом выпуска и реализации лотерей «Фаворит спорт», и создания соответствующего сайта в сети интернет, фактически проводила незаконную букмекерскую деятельность, что подпадает под нормы закона Украины «О запрете игорного бизнеса в Украине», - говорится в сообщении.

Обыски были проведены в офисном помещении и по месту проживания фигурантов. Были изъяты черновые записи, компьютерная техника, а также платежные карточки, через которые осуществлялась легализация полученных средств.

«В настоящее время предпринимаются действия направленные на установление всех лиц, причастных к данному преступлению, а по результатам проведения соответствующих компьютерно-технических экспертиз будет решен вопрос о предъявлении подозрения по ст. 203-2 УК Украины», - добавили в пресс-службе.

Напомним, в ночь с 19 на 20 декабря по всей Украине по поручению Кабинета Министров началась масштабная операция по закрытию игорных заведений.

Как известно, Кабинет Министров Украины в пятницу, 20 декабря, на внеочередном заседании исключил возможное распространения игорного бизнеса под видом государственных лотерей и начал массовую борьбу с незаконным игорным бизнесом. В свою очередь, Аваков потребовал от Нацполиции, чтобы до вечера все залы игровых автоматов были закрыты.