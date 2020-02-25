Нацбанк ввел в оборот обновленную купюру в 200 гривен

В Украине в обращение вводится обновленная банкнота номиналом 200 грн с прежним изображением украинской поэтессы Леси Украины, однако обновленными защитными элементами.

Об этом информирует пресс-служба Национального банка Украины.

Новая банкнота постепенно заменит в обращении купюры старого образца. Первую партию из 5 млн обновленных банкнот уже распределили между подразделениями НБУ в регионах.

В Нацбанке подчеркнули, что использовать можно как старые, так и новые купюры номиналом 200 грн. Никаких ограничений не существует. Однако при желании украинцы смогут поменять купюры образца 2007 года на новые в финучреждениях.

Обновленная «двухсотка» получила новые современные элементы защиты: «оконную» защитную ленту с цифровым изображением номинала и графическим знаком гривны, а также элемент SPARK. Он переливается пурпурным и золотисто-зеленым цветом.

Главные изображения на 200 грн остались прежними – портрет Леси Украинки и здание въездной башни Луцкого замка. Размер также неизменный: 75×148 мм. На купюре преобладает светло-розовый цвет.

Также на банкноте улучшена рельефность элементов печати, в частности элемента для людей, которые имеют проблемы со зрением.

Серийный номер купюры нанесен вертикально шрифтом с переменной высотой знаков вдоль правого края обратной стороны банкноты.

Напомним, ранее сообщалось, что Нацбанк с 20 декабря ввел в оборот монеты номиналом 5 гривен.