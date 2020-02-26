В 2019 году николаевские предприятия больше всего экспортировали услуги в Швейцарию

В 2019 году 189 предприятий Николаевщины в сфере внешней торговли услугами сотрудничали с представителями 121 страны.

Об этом сообщили в Главном управлении статистики в Николаевской области.

Общий объем экспортируемых услуг составил 483 миллиона долларов, импортируемых – 30 миллионов. По сравнению с 2018 годом экспорт уменьшился на 3%, импорт вырос на 18%. Положительное сальдо внешней торговли услугами составило 453 миллиона долларов.

«Самые большие объемы экспорта приходились на услуги по переработке материальных ресурсов (64% общеобластного объема). Основу структуры импорта определили услуги, связанные с путешествиями (32%), услуги в сфере телекоммуникации, компьютерные и информационные услуги (30%). Еще 17% импорта пришлось на деловые услуги, 10% - на роялти и другие услуги, связанные с использованием интеллектуальной собственности, 7% - на транспортные услуги», - сообщили в управлении статистики.

Больше всего услуг оказали представителям Швейцарии (услуги по переработке материальных ресурсов и транспортные услуги), а получили – от представителей Нидерландов (телекоммуникация, компьютерные и информационные услуги), Польши (услуги, связанные с путешествиями) и Великобритании (деловые услуги).

Напомним, ранее сообщалось, что четыре николаевских завода вошли в список предприятий, которые не подлежат приватизации.