Зеленский предложил ДТЭК Ахметова приватизировать нерентабельные шахты: «Если АМКУ будет против, я с ними поговорю»

Президент Украины Владимир Зеленский предложил энергетическому холдингу ДТЭК Рината Ахметова принять участие в приватизации неприбыльных государственных шахт.

Соответствующее предложение он сделал на совещании с профсоюзами горняков 25 февраля в Киеве, сообщает «Лига.net».

По словам Зеленского, инвестор должен быть сильный в этой сфере.

- Если верить статистике, что у нас много государственных шахт, которые неприбыльные. И если сравнивать их с вашими шахтами, и говорить о вкладе ДТЭК в эту сферу… У меня к вам вопрос: будете приватизировать? - сказал он.

На это генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко ответил, что не готов пока сказать, интересно ли это компании. Он также отметил, что Антимонопольный комитет (АМКУ), скорее всего, будет против этого.

- Если вы будете готовы, и как вы говорите, АМКУ будет против, я с ними поговорю, и они будут за, - пошутил Президент.

В свою очередь, министр энергетики Алексей Оржель уточнил, что на сегодня в Украине из 34 госшахт рентабельны только 11.

- Остальные нуждаются в государственных дотациях, - добавил министр.

Напомним, ранее Президент предложил правительству создать координационный центр по трансформации угольной отрасли во главе с вице-премьером Денисом Шмыгалем, ранее работавшем в ДТЭК Рината Ахметова.