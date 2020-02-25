«Лавочка должна быть закрыта», - Зеленский поручил Минэнергетики убрать «смотрящих» и провести аудит на шахтах

Президент Владимир Зеленский поручил Министерству энергетики и защиты окружающей среды провести аудит угольной отрасли.

Об этом он сказал на совещании работников угольной промышленности.

По его словам, главной стратегической проблемой отрасли является 15-летнее беспрерывное реформирование, которое привело к многомиллиардным убыткам для государствам.

- За это время дотации государства составили почти 75 млрд гривен. Вопрос не только в том, что за эти деньги можно было создать новые производства, новые рабочие места. Вопрос еще и в том, что за эти 15 лет долги государства перед предприятиями выросли до 28 миллиардов. Странная формула, - сказала Президент.

Он заявил, что «прекрасно понимает», кто ее бенефициар.

- Термин «смотрящие за шахтами» должен исчезнуть вместе с самими «смотрящими», - приказал Зеленский.

По его словам, масштабная коррупция стала одной из причин упадка угольной отрасли.

- Лавочка должна быть закрыта, - подчеркнул Зеленский.

- Я поручаю господину Оржелю провести полный финансовый и кадровый аудит угольных предприятий. Отчитаться публично и передать результат в правоохранительные органы, - сказал он.

Президент также предложил правительству создать координационный центр по трансформации угольной отрасли во главе с вице-премьером Денисом Шмыгалем, ранее работавшем в ДТЭК Рината Ахметова.

Напомним, Зеленский поручил Кабмину в течение двух месяцев погасить долги перед шахтерами и пригрозил оставить правительство без зарплаты.

Отметим, что в Кабмине намерены закрыть шахты и найти для шахтеров новую работу.