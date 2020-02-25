Зеленский поручил Кабмину в течение двух месяцев погасить долги перед шахтерами и пригрозил оставить правительство без зарплаты

Президент Украины Владимир Зеленский дал два месяца на закрытие долгов перед шахтерами.

Об этом он заявил на всеукраинском совещании работников угольной промышленности.

Зеленский отметил, что если не выплатят долги перед шахтерами, то будет справедливо не давать зарплату правительству.

- Я очень прошу в ближайшие два месяца - март и апрель - закрыть все долги полностью перед шахтерами. Если пропустим хотя бы сутки, тогда, я думаю, будет справедливо, что все правительство не будет получать зарплаты в эти месяцы, - заявил он.

Напомним, ранее Зеленский во время визита во Львов представил нового главу ОГА и пообещал шахтерам погасить долги по зарплатам.

Отметим, что в Кабмине намерены закрыть шахты и найти для шахтеров новую работу.