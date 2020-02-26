Миллиардер Баффет годами пользовался телефоном-раскладушкой за 20 долларов и только недавно перешел на iPhone

Один из богатейших бизнесменов мира, 89-летний миллиардер Уоррен Баффет, годами отказывался использовать iPhone, несмотря на то, что владеет примерно 5,7% акций компании Apple.

Об этом сообщает «Медуза».

Вместо этого он ходил с 20-долларовой раскладушкой Samsung SCH-U320, выпущенной в 2010 году.

Однако в февральском интервью CNBC Баффет рассказал, что наконец сдался и перешел на iPhone 11. Миллиардеру подарили сразу несколько айфонов – один из них бизнесмену вручил глава Apple Тим Кук. Правда, есть нюанс: в основном Баффет использует свой iPhone для звонков, хотя устройство способно на большее. При этом курс акций (по крайней мере, до появления iPhone) он отслеживал с помощью iPad.

«Что же, Тим Кук может праздновать победу. В 2018 году он заявлял, что готов лично прилететь к Баффету, чтобы помочь тому с настройкой нового телефона», - сообщает издание.

Напомним, что ранее Баффет вместе с Биллом Гейтсом поработали продавцами в американской закусочной.