Экс-депутата Бобова оштрафовали на ₴51 тысячу за недекларирование ₴52 миллионов

Высший антикоррупционный суд признал виновным бывшего народного депутата Геннадия Бобова в недостоверном декларировании.

Об этом корреспонденту LIGA.net сообщили в пресс-службе суда.

Следствие установило, что политик не указал данные о финансовых обязательствах в размере 52 миллиона гривен, дорогостоящую недвижимость и частное предприятие в его собственности.

Нарушения зафиксированы в декларациях за 2015-2018 года и декларации 2019 года, которую он подавал перед тем, как покинуть должность нардепа.

Бобов признал вину и пошел на сделку со следствием. Его оштрафовали на 51 тысячу гривен и запретили занимать госдолжности или должности в органах местного самоуправления в течение года.

Ранее сообщалось, что Верховный суд не счёл нарушением непредставление электронной декларации по религиозным убеждениям.