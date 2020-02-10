Верховный суд не счёл нарушением непредставление электронной декларации по религиозным убеждениям

Верховный суд поддержал решение о закрытии за отсутствием состава преступления дела о неподаче декларации в электронной форме по религиозным причинам.

Об этом сообщает «Судебный репортер».

Бывшую инспекторшу Монастырищенского отделения Уманской налоговой инспекции в Черкасской области судили за неподачу электронной декларации. Женщина не смогла подать её, потому что по религиозным убеждениям отказалась от получения электронной цифровой подписи.

Как прихожанка Храма Рождества Пресвятой Богородицы она считает, что идентификация по символам и цифрами (ЭЦП) является унижением его достоинства и чести, а также нарушением права на свободу совести как верующего человека, а электронная обработка персональных данных без его согласия - нарушением принципа уважения к частной жизни. Вместо электронной декларации чиновница подала бумажную.

В 2017 году в суде первой инстанции женщину приговорили к 1 году лишения свободы условно. В январе 2019 апелляционный суд приговор отменил и дело закрыл за отсутствием в действиях состава преступления. Суд исходил из того, что в действиях обвиняемого отсутствовал прямой умысел на неподачу декларации.

Суд второй инстанции определил, что принудительное исполнение обязанности подачи электронной декларации при отсутствии урегулированного вопроса альтернативы для верующих будет нарушением Конституции Украины и Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Ранее сообщалось, что суд оправдал николаевского экс-участкового, не подавшего декларацию перед увольнением – он не знал антикоррупционные нормы закона.