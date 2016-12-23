Депутаты Николаевского горсовета собрались, чтобы рассмотреть бюджет города на 2017 год ОНЛАЙН

В пятницу, 23 декабря, в Николаеве после перерыва продолжилось пленарное заседание 13-й сессии Николаевского городского совета.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ» из сессионного зала.

Напомним, в четверг, 22 декабря, депутаты горсовета в ходе сессии приняли новую структуру мэрии и утвердили новый состав исполкома Николаевского горсовета.

Основным вопросом, который выносится на повестку дня, является утверждение бюджета города Николаева на 2017 год.

Кроме того, депутаты рассмотрят ряд программ, вопрос КУ «Агенство развития Николаева», а также рассмотрят проект решения о досрочном прекращении полномочий депутата Николаевского городского совета VII созыва Александра Омельчука.

Предлагаем вниманию читателей онлайн-трансляцию из сессионного зала

14.00 Депутаты поддержали внесение изменений в городскую комплексную программу "Образование" на 2016-2018 годы.

13.50 В ходе обсуждения проекта решения "Об утверждении Программы реформирования и развития ЖКХ города Николаева на 2015-2019 годы" был поднят вопрос, кто именно будет решать вопросы энергоэффективности, новосозданное КУ "Центр энергоэффективности Николаева" или Департамента ЖКХ.

По словам городского головы Николаева Александра Сенкевича до того момента, пока "Центр энергоэффективности Николаева" не станет юридическим лицом, вопросы энергоэффективности будет решать Департамент ЖКХ. В результате депутаты утвердили 44 голосами предложенную программу.

13.45 Депутаты приняли программу "Теплый Николаев", которую презентовал депутат от фракции "Оппозиционный блок", заместитель мэра Николаева Александр Омельчук.

13.40 Без обсуждения была принята программа "Социальная защита" на 2017-2019 годы, а также городская программа поддержки участников АТО.

13.38 Депутаты Николаевского городского совета 44 голосами приняли повестку дня.

13.35 Депутаты приступили к обсуждению порядка дня. В ходе обсуждения повестки, депутат от фракции «Самопомощь» Ростислав Филевский акцентировал внимание своих коллег на том, что предложенные проекты решений не были обнародованы на сайте Николаевского городского совета.