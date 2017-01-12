Николаевское областное управление культуры готово сменить директора русского театра: «Но решают депутаты»

Михаил Димитров Управление культуры, национальностей и религий Николаевской облгосадминистрации «уже давно» подало проекты решений об увольнении действующего художественного руководителя Николаевского русского театра Николая Кравченко и назначении нового руководителя Артема Свистуна.

Об этом в комментарии «Преступности.НЕТ» заявил начальник Управления культуры Николаевской ОГА Михаил Димитров.

- Готовится вопрос на сессию (Николаевского областного совета, - ПН), решает (этот вопрос, - ПН) сессия, как основной учредитель театра. Депутаты решают. Сначала нужно уволить одного и принять на работу второго. Все есть, документы давно подавали о том, чтобы рассмотреть этот вопрос, - рассказал Димитров.

По его словам, недавно областной совет принял новый статут русского театра, в котором теперь не предусмотрено отдельно должности художественного руководителя (Николай Кравченко) и отдельно – директора-распорядителя театра (Артем Свистун).

- В новом статуте есть только директор-художественный руководитель, - отметил Димитров.

Таким образом, после увольнения Николая Кравченко нынешний директор-распорядитель театра Артем Свистун, победивший в конкурсе по занятию должности руководителя русского театра, должен занять объединенную должность директора-худрука.

Напомним, что действующий художественный руководитель театра, депутат Николаевского областного совета от партии «Оппозиционный блок» Николай Кравченко подал в суд на ОГА, требуя отменить решение комиссии, согласно которому он проиграл конкурс на замещение должности руководителя театра.

По словам Михаила Димитрова, сам факт обжалования Кравченко решения комиссии не мешает Николаевскому областному совету назначить Артема Свистуна новым руководителем театра.

- Нет не мешает, сессия решает. Если суд признает, что нет и надо перевыборы, то будем делать новую комиссию, назначать и по новой идти. Но пока суд не дает никакого решения, - заявил он.

Напомним, как ранее сообщалось, режиссер Николаевского академического художественного русского драматического театра Виталий Манжелий заявил, что после того, как он публично выступил против художественного руководителя театра Николая Кравченко, последний его «терроризирует» и создает для него все условия, чтобы он уволился.