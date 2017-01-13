«Он держал всех в заложниках»:в Николаеве жителю Нидерландов пришлось выкупать свой багаж у «маршрутчика»

В субботу, 7 января, жителю Нидерландов, который ехал из Николаева в аэропорт Одессы, пришлось заплатить 100 гривен водителю «маршрутки» за свой багаж, так как тот не хотел терять его деньги за билет и не отдавал вещи их хозяину, при этом не выезжая с автостанции, пытаясь набрать как можно больше пассажиров.

Об этом в своем письме в редакцию «Преступности.НЕТ» сообщил мужчина по имени Андрей, который живет и работает в Нидерландах.

«Меня зовут Андрей, живу и работаю менеджером в Нидерландах, так случилось что довелось ехать из Николаева маршруткой (не было другой возможности) на Одессу в аэропорт 7 января, как раз после первой пурги. Билеты через автовокзал были отменены. Пришлось воспользоваться зазывалой на Одессу, цена билета - 250 гривен», - рассказывает автор письма.

По его словам, около 7:30 водитель пригласил его погреться в кафе, в 9 утра мужчина спросил у водителя, когда будет они будут ехать.

«Ответ был: «Пока не соберем полную маршрутку никто никуда не поедет. Ты понял?» При этом в «маршрутке» человек 8-10 уже было. Одна женщина сказала, что она уже с 6 утра здесь сидит (т.е уже 3 часа)», - рассказал мужчина.

Как пишет автор письма, после того, как водитель в очередной раз не смог дать ответ на вопрос, когда поедет «маршрутка», мужчина, который провожал своего сына сказал, что «с него хватит и он везет его сам на своей машине, и кто хочет с ним пусть едут».

«Пошли угрозы водителя: заберу ключи, позвоню сейчас бандитам и они приедут и т.п. Я пошел за багажом. Мне : «Стоять, багаж на место». «Ну мне же надо, мне надо уехать. Я не хочу разборок здесь». «Багаж не отдам. Никто никуда не едет», - кричал мне водитель. Пришлось откупится. Дал 100 гривен, чтобы забрать свой багаж из маршрутки , положил в карман его куртки купюру. Тогда он с проклятьями в мою сторону отдал багаж и я сел в машину мужчины», - рассказал автор письма. «Уже в пурге на трассе стоя в сугробах и ожидая, когда полиция даст команду услышал в свою сторону: «Ну что доехал? Доехал?» Я увидел водителя маршрутки (он все же выехал и догнал нас). Я попытался объяснить, что у меня безвыходная ситуация. «Значит так, сейчас подойдет маршрутка из Одессы в Красное. Там мы обменяемся пассажирами, но ты мне заплатишь за дорогу понял? И тому водителю тоже заплатишь, понял?»

При этом, по словам автора письма, водитель «маршрутки» дал свой ему свой номер телефона, чтоб тот набрал его, приехав в Красное.

«Добрался все же с мужчиной и его семьей и успел на самолет. Уже придя в себя дома решил не оставлять это дело так, набрал его номер и начал потихоньку допрос, еле сдерживал эмоции, чтобы не высказать все ему. Мне достаточно было его извинений и признание ошибок, чего не было. К сожалению, в разговоре не получилось вытянуть из него признания и извинений. Теперь он обиделся, не отвечает и не пишет», - рассказывает автор.

Автор добавляет, что в Нидерландах, за такую ситуацию водителя бы лишили лицензии на осуществление перевозок и он был бы привлечен к суду.

«Моральное давление, вымогательство, жажда наживы. При чем наживы на безысходности. У нас бы это пожизненный бан, и может еще суд. Откуда у него такая злость и жадность? Как минимум. он должен заплатить штраф в своей фирме, но я бы хотел начать процесс отстранения его от работы», - подытожил автор письма.

В качестве доказательств своих слов, автор прислал номера телефонов водителя «маршрутки» и водителя, с которым он добрался до Одессы. До «маршрутчика» дозвониться не удалось, а мужчина, с которым автор письма добрался до аэропорта подтвердил его слова.

- Около 7:30 люди начали «загружаться» в автобус. Воитель никак не мог определиться, когда мы поедем. Около 10 набралась полная «маршрутка». При этом цена на проезд росла каждые полчаса. Стартовала с 200, а остановилась в районе 300 гривен. Я не выдержал и решил везти сына, которого я провожал, сам. Предложил ехать желающим со мной. Водитель принялся кричать, что не отпустит того мужчину, который опаздывал на самолет. Тому человеку пришлось заплатить ему, чтоб он его отпустил и отдал ему багаж. Так, как он себя вел, так…Он просто держал всех своих пассажиров в заложниках, - высказал свое мнение водитель.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что 8 января, пользуяс тем, что на дорогах было много снега, в Николаеве нелегальные «маршрутки» брали 240 гривен за поездку в Одессу.

Также ранее сообщалось, что исполнительный комитет Николаевского городского совета запретил нелегальную автостанцию, расположенную на остановке общественного транспорта по улице Пограничной (Чигрина) в районе автовокзала «Николаев». С этой станции отправлялись маршрутные такси в Одессу.