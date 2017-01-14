Украина вновь провела ракетные стрельбы у адмиграницы с оккупированным Крымом

На Херсонщине, возле админграницы с оккупированным Крымом, подразделения противовоздушной обороны оперативно-тактической группировки «Юг» совместно с подразделениями боевого обеспечения провели тактико-специальные занятия.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины

«Во время занятий военнослужащие отработали вопросы управления и взаимодействия разнородных подразделений: аэрозольные маскировки при изменении стартовых позиций, скрытое выдвижение в районы развертывания подразделений ПВО, а также совместное движение колонны на большое расстояние», - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что особенностью этих учений стало выполнение поставленных задач подразделениями ПВО как днем, так и ночью.

Также во время занятий военнослужащие, прошедшие боевую выучку в зоне проведения АТО, делились опытом с выпускниками учебных подразделений прошлого года.

«При подведении итогов руководством было акцентировано внимание на необходимости совершенствования боевого слаживания расчетов и приобретении практического опыта по боевому применению штатного вооружения и военной техники», - заявили в минобороны.

Напомним, 6 ноября в Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили о планах провести учения Воздушных сил ВВС с 1 по 2 декабря 2016 года в южной части Украины. Россия в ноте к военному атташе в составе посольства Украины в РФ пригрозила ракетным ударом в случае проведения Украиной военных учений рядом с Крымом. Как сообщали в Кремле, за ситуацией следит лично президент РФ Владимир Путин. Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что суверенное воздушное пространство РФ в Черном море заканчивается посредине Керченского пролива, а там Украина стрелять не намерена.

1 декабря учения стартовали - никакой реакции со стороны России не последовало.

Позже министр обороны Степан Полторак заявил, что учебные воздушные ракетные стрельбы на юге Украины и над Черным морем будут регулярными.