Мэр Николаева и его команда отчитываются за год работы

Александр Сенкевич В субботу, 14 января, в выставочном центре Николаева проходит публичный отчет городского головы Александра Сенкевича о проделанной работе за год.

Об этом сообщает корреспондент "Преступности.НЕТ".

Как рассказал в своем вступительном слове Александр Сенкевич, отчет будет проводиться в формате выступления всех членов его команды, которые расскажут о своих достижениях за прошедший год.

После того, как выступят все члены команды Сенкевича, мэр сам подытожит сказанное и ответит на все вопросы, которые возникнут у присутствующих.

Заместители мэра Андрей Дадиверин и Александр Омельчук

13:32 Заместители городского головы завершили свои доклады, после чего команда мэра ответит на вопросы журналистов и других присутствующих.

12:50 О проделанной работе отчитался вице-мэр Николаева по социальным вопроса Евгений Шевченко, который рассказал о достижениях в вверенной ему сфере. В частности, было открыто 36 пунктов для оформления субсидии, онлайн-очереди в детские сады, улучшено питание в детских садах, были открыты 11 новых групп. Также было открыто 3 новые амбулатории. Помимо этого была закончена работа над жирафником в Николаевском зоопарке.

- Мы закончили работу над «Жирафником». В этом году у нас точно будет жираф, - заявил Шевченко.

По словам Шевченко, 2016 год был продуктивным и были заложены многие проекты, работа над которыми продолжится в 2017.

12:20 Как сообщил вице-мэр Николаева по вопросам ЖКХ Валентин Гайдаржи увеличение финансирования отрасли, которая ему вверена, позволила завершить ряд проектов.

- Не для кого не секрет, что ранее ЖКХ финансировалось по остаточному принципу. В последние два года, благодаря, в том числе, децентрализации финансирование увеличилось, - начал свое выступление Гайдаржи.

По его словам, это позволило улучшить освещение на перегоне, обустроить и восстановить 11 лифтов, закончить работы по освещению Центрального стадиона. Также Гайдаржи отметил, что были созданы ОСМД, которые позволили частично отойти от ЖЭКов.

Анна Палеха 12:10 Главный архитектор Николаева Анна Палеха в своем отчете рассказала о том, что в 2016 году было положено начало для разработки комплексных схем по размещению МАФов, начата работа по созданию кадастрового портала Николаева.

В 2017 году, по словам Анны Палехи, управление градостроительства и архитектуры займется вопросом восстановление исторического центра Николаева, упорядочит рекламу, продолжит работу над создание Кадастрового портала города Николаева.

12:05 Первым с отчетом о проделанной работе выступил директор КУ "Агенство развития Николаева" Василий Гошовский, который рассказал о реализованных проектах: проведение Форума будущего, освещение пешеходных переходов, другое.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что мэр Николаева Сенкевич отчитался за сто дней работы на посту