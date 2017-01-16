На сегодняшний день у меня нет никаких амбиций, кроме как городского головы, - Сенкевич

Александр Сенкевич не планирует принимать участия в парламентских выборах и видит себя только в качестве городского головы Николаева.

Такое заявление в ходе своего отчета сделал сам Секневич.

- Я заявлял это и на первых выборах и буду заявлять это на дальнейших выборах. Меня интересует судьба города Николаева. Я вижу себя в городе Николаеве. У меня нет сегодня амбиций ни министра, ни народного депутата и даже президента. Хотя в школе я говорил, что буду поступать на политологию и стану президентом Украины. На сегодняшний день у меня нет никаких амбиций, кроме как городского головы, потому что я вижу результаты нашей работы, и я вижу, что нам есть куда двигаться, куда улучшаться, - сказал Александр Сенкевич.

При этом он добавил, что планирует баллотироваться на пост городского головы на следующих выборах, так как для реализации его планов, одной каденции, по мнению Сенкевича, недостаточно.

- Я вижу, что многие фундаментальные вещи, как принятие стратегии в этой каденции и продолжение ее в следующей, у меня и нашей команды впереди, - сказал Александр Сенкевич.

Напомним, что Сенкевич ранее уже заявлял о том, что ему для реализации всего запланированного, ему нужно два срока на посту городского головы Николаева.