У Саакашвили уверены, что в Украине нужно сокращать аппарат чиновников в 2,5 раза, в ОГА оставить максимум 25 работников

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В Украине нужно сократить в 2,5 раза аппарат чиновников, а в областных государственных администрациях необходимо не больше 25 работников.

Об этом в интервью «Преступности.НЕТ» и «НикВести» заявил один из лидеров «Движения новых сил», бывший заместитель Генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе.

«Аппарат чиновников нужно сокращать минимум в два с половиной раза. Везде. В ОГА, я думаю, надо оставить максимум 25 работников областной администрации… Все современные страны сегодня идут по модели сокращения чиновников и влияния чиновника. Что делает чиновник? Он придумывает себе работу обычно. У него есть полномочия. Он должен работу выполнять: какого-то бизнесмена нагибать, что-то воровать, как-то выживать и так далее. Сколько сегодня непонятных инспекций в стране существует? До сих пор существует служба по защите прав потребителей. Вы встречали хоть одного потребителя, права которого защитила эта служба? Или антимонопольный комитет. Вы когда-нибудь встречали какого-либо бизнесмена, которого защитила антимонопольная служба?» - заявил Сакварелидзе.

На реплику о том, что многие руководители государственных структур утверждают, что не меняют существующих чиновников, потому что на их место никто не хочет идти работать.

«Это глупый аргумент, - ответил Сакварелидзе. - Я нашел такие кадры. У меня в прокуратуре они были, несмотря на то, что у меня были ограничены полномочия, и эти кадры давили и задавливали. Наоборот, таких людей очень много. Для них надо просто создать социальные лифты. Надо им дать возможность. Если кого-то набираем через конкурс – это не означает, что он априори будет эффективным или опытным. Можно его просто заменить и идти дальше. Никто по наследству не получает должность. Государственная служба – это не наследственный какой-то резиновый инструмент, который можно растянуть до неопределенной величины. Это должен быть очень гибкий высокооплачиваемый современный инструмент для управления государством».

Напомним, как ранее сообщалось, в Николаеве и Николаевской области все еще нет четкого представительства «Движения новых сил» Михаила Саакашвили, несмотря на то, что уже есть несколько человек, объявленных как члены движения от Николаева

Андрей Лохматов

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