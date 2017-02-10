Кандидат в верховные судьи летал частным самолетом за 20 тысяч евро, - СМИ

Председатель Окружного административного суда Киева Павел Вовк, который претендует на должность судьи нового Верховного суда, в 2013 году совершал перелет в Норвегию на частном самолете, стоимость аренды которого превышает его официальный годовой доход.

Эти данные, которые собрала Высшая квалификационная комиссия, оказались в распоряжении журналистов программы «Схемы».

Вместе с Вовком на борту был еще один судья Алексей Колесниченко, который на то время работал заместителем председателя Одесского окружного административного суда.

Вовк и Колесниченко вылетели 6 июня из Киева до норвежского города Тромсе на самолете Bombardjer Learjet 60 с бортовым номером UR-CHH, а вернулись в Киев этим же бортом 10 июня 2013 года. Этот самолет рассчитан всего на 7-9 пассажиров. Пока неизвестно, были ли в самолете другие пассажиры, кроме двух судей.

«Схемы» позвонили в одну из украинских компаний, чтобы узнать, сколько стоит аренда именно такого самолета Bombardjer Learjet 60 на перелет Киев – Тромсе – Киев.

«С одной ночевкой – 22 700 евро. Это если сегодня туда, а завтра – обратно. Каждая дополнительная ночевка будет стоить 2500 евро. Всего можно будет забронировать борт на три дня. Если нужен больший срок стоянки, то две отдельные рейсы, каждый из которых по 19 000 евро», – рассказали в авиакомпании.

Ранее программа «Схемы» запечатлела, как Павел Вовк встречался в киевском ресторане с народным депутатом фракции БПП Александром Грановским. Грановского называют одним из неформальных кураторов Администрации президента в прокуратуре и судах.

Напомним, судья ВАСУ с двумя элитными квартирами в Киеве судится за служебное жилье.